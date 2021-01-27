شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: سننشط الدبلوماسية لتعزيز مصالحنا وقيمنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه سيسعى لتنشيط الدبلوماسية الأمريكية في العالم لتعزيز مصالح بلاده.

وقال بلينكين في تغريدة عبر حسابه ليل الثلاثاء/الأربعاء على تويتر: "سننشط الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز مصالحنا وقيمنا في العالم".

وأضاف: "القيادة الأمريكية مهمة ، ولدينا قدرة فريدة على جمع البلدان الأخرى لمواجهة تحديات وفرص عصرنا".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت أمس الثلاثاء لصالح تعيين بلينكين وزيرا للخارجية، حيث صوت المشرعون بواقع 78 صوتا مقابل 22 صوتا لصالح مستشار السياسة الخارجية منذ فترة طويلة.