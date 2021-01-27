بلغاريا تمدد الطوارئ الصحية ثلاثة أشهر إضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - صوفيا - (د ب أ):

أعلنت بلغاريا الثلاثاء أنها ستمدد حالة الطوارئ الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية أبريل.

واتخذت الحكومة في صوفيا هذه الخطوة خلال جلسة خاصة، مما يعني أن القيود يمكن أن يتم تخفيفها أو تشديدها من جانب وزير الصحة من خلال مراسيم بدون الحاجة للتشاور مع البرلمان.

وسجلت بلغاريا ، البالغ تعداد سكانها 6.9 مليون نسمة، 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة يوم الاثنين.

ووسط انخفاض أعداد الحالات ، أصدر رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف ، الذي ثبتت إصابته بالفيروس يوم الاثنين ، تعليمات لوزير صحته بتخفيف القيود إلى حد ما.

وتطالب صناعة المطاعم ، التي تضررت من الإغلاق الجزئي ، بالسماح لها بإعادة فتح أبوابها قبل شهر مارس. وأعلنت تلك الصناعة أنها ستنظم مظاهرة في صوفيا اليوم الأربعاء.