محمد الفلاح - الملفات الشائكة محور أول اتصال بين بايدن وبوتين

الأربعاء 27 يناير 2021

طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن "الملفات الشائكة" في أول اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن بايدن أجرى أولى مكالماته الهاتفية مع نظيره الروسي وبحثا معا قضايا الحد من التسلح والهجمات السيبرانية ضد مؤسسات أمريكية.

وتتهم واشنطن موسكو بشن هجمات سيبرانية ضد مؤسساتها بما في ذلك التأثير على الانتخابات.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس بايدن عبر لنظيره الروسي عن قلقه حيال قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني.

وكان اعتقال روسيا للمعارض البارز محور سجال بين القوتين النوويتين خلال الأسبوع الماضي.

كما ناقش بايدن مع نظيره الروسي تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة 5 سنوات ومسألة تخصيص موسكو مكافآت لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان.

وفي موسكو، أعلن الكرملين أن الرئيس بوتين أيد ، خلال الاتصال، تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.