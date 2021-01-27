شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 26 يناير كانون الثاني انخفاضا من 82 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 55 من الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 69 في اليوم السابق.

أما حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، فقد ارتفعت إلى 61 من 57 في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89272 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.