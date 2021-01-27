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الصين تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس في 26 يناير كانون الثاني انخفاضا من 82 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 55 من الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 69 في اليوم السابق.

أما حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، فقد ارتفعت إلى 61 من 57 في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89272 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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