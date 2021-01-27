شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري: نرفض التآمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة ترفض التآمر والتدخل في الشأن الداخلي للدول. وقال شكري خلال كلمة أمام مجلس النواب أمس (الثلاثاء) إن رؤية مصر في علاقاتها الخارجية قائمة على التعاون والتنسيق والتنوع والتوازن والبعد عن التآمر والتدخل في الشأن الداخلي للدول والحفاظ على مصالح الدولة والأمن القومي المصري. وشدد على أن مصر تحرص على حل النزاعات التي تشهدها المنطقة بشكل سلمي، لافتا إلى أن القاهرة لم تبتعد عن محيطها العربي. وأفاد بأن وزارة الخارجية لا تدخر جهدا من أجل الحفاظ على الوطن، مؤكدا أن المخاطر تضاعفت وتصاعدت التحديات بما وضع أعباء مضاعفة على الوزارة. وأوضح وزير الخارجية أن الدبلوماسية البرلمانية أصبح لها دور مهم في العلاقات الدولية، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بالتنسيق مع مجلس النواب. ونوه بأهمية التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أن تطورات النظم السياسية ساهمت في التنسيق بين سلطات الدولة دون التعدي على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ليس فقط إعمالا للدستور وإنما من خلال امتداد جسور التعاون والتنسيق بين السلطات كافة.

