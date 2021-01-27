تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية .. الشبح الأمريكي بسعر 180 مليون دولار

الشارقة - اميمة ياسر - أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات لإنتاج طائرات "إف - 35" الشبحية التي تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية.

وتم تطوير تلك الطائرة بواسطة شركات أمريكية ضمن برنامج "المقاتلة المشتركة" الذي تشارك فيه العديد من الدول حول العالم، جميعها من حلفاء واشنطن.

ويسمح البرنامج المشترك للدول المشاركة فيه بالحصول على الطائرة الشبحية التي يتم إنتاجها وفقا لجدول زمني تحصل فيه كل دولة على عدد محدد من الطائرات.

وتعد الدنمارك واحدة من الدول التي ستحصل على تلك الطائرة في الربيع المقبل، وفقا للصفحة الرسمية لبرنامج المقاتلة المشتركة "إف - 35" على "تويتر".

ويقول موقع "أفياتا" الأمريكي إن تكلفة المقاتلة الأمريكية " إف - 35" تصل إلى نحو 180 مليون دولار، بينما تصل تكلفة ساعة تشغيل الطائرة إلى 43 ألف دولار.

وتصل سرعة "إف 35" إلى 1.6 ماخ (1930 كم / الساعة)، بينما لا يتجاوز مدى المقاتلة الأمريكية 2200 كم.

وتستطيع "إف 35" التحليق على ارتفاع يصل إلى 20 ألف مترا، بسرعة تصل إلى 230 مترا في الثانية.

وأوضح الموقع أن أبعاد المقاتلة "إف 35" هي 15.67 متر، والمسافة بين الجناحين 10.7 متر، ووزنها 13.2 طن.