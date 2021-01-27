شكرا لقرائتكم خبر عن "الحماية الاجتماعية" على رأس أولويات حكومة "مدبولى".. اعرف أبرز الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت جلسات مجلس النواب لاستعراض برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، فى مقدمتها إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، كلمة أمام "النواب" الأسبوع الماضى استعرض فيها أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في هذا البرنامج وما جاء بتقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020.

وحول برامج الحماية الاجتماعية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق بمحور شبكات الأمان الاجتماعى، تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بالفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، ما بين برامج الدعم النقدي (ضمان اجتماعي، تكافل وكرامة، وحياة كريمة):

- استفادة أكثر من 3.6 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي.

- وصول عدد أصحاب المعاشات إلى 10 ملايين مواطن خلال عامين.

- تطوير 236 مؤسسة ونحو 600 حضانة لرعاية تأهيل ذوى الإعاقة.

- تطوير 4 مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف.

- حصول 41 ألف مُسِن على خدمات الرعاية الاجتماعية.

- إتاحة منظومة "أمان" 1017 منافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

- تطوير منظومة الخدمات التموينية بإضافة 1000 منفذ جديد.

- ساهمت هذه المجهودات فى إتاحة 3800 فرصة عمل.

- تطوير 225 مكتب تموين ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني.

- بلغ إجمالى الدعم المالى من صرف الخبز البلدى المدعم 113 مليار جنيه.