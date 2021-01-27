شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تبدأ اجتماعها بحضور وزير التموين لمناقشة بيانه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، وبحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين، لرصد ومتابعة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك عقب إحالة رئيس مجلس النواب بجلسته التى عقدت يوم الإثنين الماضى الموافق 18 يناير، لبيان وزير التموين إلى لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة لبحثه والتأكد من صحتها وما ورد فيه، ودراسة كافة التفاصيل وتشكيل لجان للتأكد منه.

ويشار إلي أن اللجنة المشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشئون الاقتصادية عقدت اجتماع الأحد الماضى، وذلك بالقاعة الفرعونية لمناقشة هذا البيان، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من ايضاحات على أرض الواقع.