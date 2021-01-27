طارق الخولى: مصر اتخذت خطوات ملموسة فى مجال الحفاظ على حقوق الإنسان

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك أطرافا معادية لمصر تردد شائعات مغلوطة عن حقوق الإنسان فى البلاد، مضيفا أن مصر اتخذت خطوات ملموسة فى مجال الحفاظ على حقوق الإنسان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن وزير الخارجية سامح شكرى، عرض على النواب ملفات حول القضايا والشراكات القائمة بين مصر ودول العالم.

وكان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال إن بداية البرلمان الماضى تختلف كثيرا عن البرلمان الحالي فكان فى بدايته الماضية يهتم بالتشريعات، والبداية الحالية للمجلس تعتبر بداية مبشرة، مشيرا إلى أن الدور الرقابى والتشريعى سيكون متوازنا داخل البرلمان الحالي وما شهدناه في الجلسات يؤكد دراسة النواب لكل ما جرت مناقشة، ومجلس النواب سيفعل دوره الرقابى والتشريعى خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن بعض الجلسات كانت مختلفة عن الأخرى خلال حضور النواب للمجلس، مشيرا إلى أن الوزارات التى شهدت سخونة هو وزير قطاع الأعمال ووزير الدولة للإعلام، وشهدت ساعات طوية في النقاش، بالإضافة إلى حرص النواب في المشاركة، مضيفا أن رئيس مجلس النواب يحيل نقاشات وبيانات الوزراء في البرلمان إلى اللجان المختصة لدراستها.