شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات البرلمان": 80% من الاقتصاد "غير رسمى".. ولابد من ضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه كان هناك تعاون كبير بين الحكومة والبرلمان لإصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، موضحا أن القانون وضع تعريفا محددا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وألزم جميع الجهات بهذا التعريف.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أنه لا يصح أن تعمل كل جهة حسب وجهة نظرها مع تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، وبالتالي فالقانون حدد تعريف هذه المشروعات.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه جرت مراعات المعايير الدولية بشأن المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، وألزمنا الجميع برؤية واحدة للعمل مع أصحاب تلك المشروعات.

وتابع رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن 80% من الأنشطة الاقتصادية تتبع الاقتصاد غير الرسمي، لابد من ضمها للقطاع الرسمي، وإعطاء دفعة لهذا القطاع، موضحا أنه في الدول التي اعتمدت على الصناعات كانت المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر قاطرة الاقتصاد بتلك الدول.