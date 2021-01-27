شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يلتقى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث سبل التعاون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشيخة الأزهر، لبحث سبل التعاون بين الأزهر الشريف والأكاديمية.

تطرق اللقاء للحديث حول الاستفادة من خبرات الأزهر الشريف في بعض البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، وكذلك التعاون في تقديم برامج تدريبية لكوادر وقيادات الأزهر الشريف والموفدين من الأزهر الشريف حول العالم.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.