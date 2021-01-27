شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للأكاديمية الوطنية للتدريب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، 6 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمقر الأكاديمية، وجاءت الزيارة تعبيرًا من النواب عن امتنانهم وتقديرهم للأكاديمية الوطنية للتدريب على ما اكتسبوه من مهارات وخبرات علمية وعملية خلال فترة البرنامج التدريبية.

وقالت الدكتورة رشا راغب إنه من الطبيعي أن يعود خريجو الأكاديمية لها باعتبارها مكانهم الأساسي والأصيل، وأن هذه الزيارة هي الأولى لهم بعد توليهم مناصبهم بالمجلسين، وقد آتوا لمشاركة خبراتهم المكتسبة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الدكتورة منال هلال عضو مجلس النواب، أن توليها مقعدًا بالبرلمان هو شرف وفخر كبير لكنه مسؤولية أكبر، ولكن المطمئن أنهم لديهم بيت الخبرة الذى يلجؤوا إليه دائمًا للاستشارة وهو الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتابع عمرو نبيل عضو مجلس الشيوخ قائلًا: "اكتسبنا من البرنامج خبرات كثيرة على المستويين الأكاديمي والعملي سواء من خلال البرنامج التدريبي أو الإحتكاك بخبرات زملائي بالبرنامج"، كما اعتبر تعيينهم بالبرلمان هو ثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى خريجي الأكاديمية، وأن المسؤولية الجديدة تختلف اختلافًا تامًا عن مسؤلياتهم السابقة من حيث الشق السياسي والتنفيذي، مؤكدًا على دور الأكاديمية في إكسابهم مختلف المعارف والتجارب في النظم السياسية والانتخابية والإدارة المحلية والإدارة عامة وإدارة المشروعات، وظهر ذلك جاليًا من تعاملهم أثناء تنفيذ المسؤولية الجديدة.

وأظهرت راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ، الفرق الذى لمسته فى تغير شخصيتها في الفترة ما قبل وبعد البرنامج، مضيفةً: "الكنز فى الأكاديمية هو الروح التى تخلقها الأكاديمية بين متدربيها، مما يجعلهم مترابطين مكونين عقدة مشبعة بمختلف الخبرات والمعارف".

كما أشاد محمد الساعي عضو مجلس الشيوخ، بالبرنامج التدريبي وكبر حجم الاستفادة العائدة عليهم منه؛ وذلك بسبب منهجية وآلية الدراسة المُقدمة التي تختلف عن أى دراسة أكاديمية موجودة في عصرنا الحالي، حيث تركزت محاور الدراسة على الحوكمة والإدارة المحلية وإدارة الانتخابات وغيرها.

وأعربت هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، عن سعادتها بالعودة إلى صرح الأكاديمية الوطنية، متحدثةً عن الذكريات التى عاشتها خلال البرنامج التدريبي، وعن الأكاديمية التي علمتهم الكثير كالإلتزام والعمل الجماعي وتطوير الذات، كما ثمنت احتواء البرنامج لمختلف الخبرات في كافة المجالات.

ولفتت نهى ذكي عضو مجلس الشيوخ، الى أنها قضت سنة مثمرة بالبرنامج مما زاد ارتباطها بالأكاديمية، بالإضافة إلى أن البرنامج أشبعها بالكثير من الموضوعات الجديدة والتجارب المختلفة.

ووجه خريجو دفعة الفريق محمد العصار رسالة إلى متدربي البرنامج الحاليين، بأن يجتهدوا ويستثمروا وقتهم بالأكاديمية ويستفادوا من تجاربهم، مشددين على وجود هدف واحد يجمهم وهو أن نعلى بمصر دائمًا، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح.

ويذكر أن دفعة الفريق محمد العصار تخرج منها 79 مُتدرب في شهر نوفمبر 2020، بعد إتمامهم للتدريب الميداني الذي نفذته الأكاديمية الوطنية للتدريب على مستوى 26 محافظة طيلة شهر أكتوبر الماضي، وتدرب حاليًا الأكاديمية الدفعة الثالثة التي اختارت اسم الشهيد العقيد أحمد منسي كاسم للدفعة؛ وفاءً وعرفانًا ودعمًا للشهداء وأسرهم.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولى.