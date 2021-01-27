السعودية تجمع 5.5 مليار دولار من بيع سندات في شريحتين مؤجلتين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 02:00 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أظهرت وثيقة أن السعودية جمعت 5.5 مليار دولار من بيع سندات، في شريحتين إحداها لأجل 12 عاما والأخرى 40 عاما.

وورد في الوثيقة التي جاءت من أحد البنوك المشاركة في العملية، أن المملكة باعت السندات لأجل 12 عاما عند عائد يزيد 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والسندات لأجل 40 عاما عند 3.45 بالمئة. وضيقت عائد الشريحة لأجل 12 عاما بمقدار 35 نقطة أساس والشريحة لأجل 40 عاما بمقدار 30 نقطة أساس من السعر الاسترشادي المبدئي.

واجتذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 13 مليار دولار للسندات لأجل 12 عاما وطلبات بأكثر من تسعة مليارات دولار للسندات لأجل 40 عاما.

وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية قدره 141 مليار ريال (37.59 مليار دولار)، بما يعادل 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام بعد عجز متوقع قدره 298 مليار ريال (79.45 مليار دولار)، أو 12 بالمئة من الناتج الإجمالي، في 2020.

وتتوقع السعودية أيضا أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال هذا العام، من 854 مليار ريال العام الماضي.

وتعرض أكبر مصدر للنفط في العالم لضربة شديدة من‭ ‬جائحة فيروس كورونا التي ساهمت في هبوط حاد لأسعار الخام.