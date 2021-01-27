اعويشة: المصادقة على إحداث 21 مؤسسة جامعية جديدة ما بين سنتي 2021 و2023

جدة - عبدالحي حسين - قال الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي صادقت على إحداث 21 مؤسسة جامعية جديدة ما بين سنتي 2021 و2023.

وأكد السيد أعويشة، في معرض رده على سؤال شفوي حول “الرفع من عدد مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه تم إحداث ما يناهز 40 مؤسسة جامعية خلال السنوات الأربع الأخيرة، كما تم، برسم الموسم الجامعي الحالي 2020 – 2021، فتح 11 مؤسسة جامعية ذات الاستقطاب المحدود، بكل من بني ملال، والجديدة، والقنيطرة، وأكادير، والفقيه بن صالح، والدار البيضاء، وفاس، وسطات.

وأوضح أن عدد المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود بلغ خلال الموسم الجامعي 2019 – 2020، 81 مؤسسة جامعية من أصل 147، وأن مجموع عدد المقاعد البيداغوجية بهذه المؤسسات بلغ 165 ألفا و782 من أصل 518 ألف و896 مقعد بيداغوجي، فيما بلغ عدد الأساتذة الدائمين 6182 من أصل 14964 أستاذا.

وأشار إلى أن عدد الطلبة المسجلين بهذه المؤسسات، بلغ برسم الموسم الجامعي 2020 – 2021، ما مجموعه 659 ألفا و128 طالبا، من أصل مليون و79، مبرزا أن الوزارة قامت بتنسيق مع الجامعات، بالرفع من عدد المقاعد البيداغوجية بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، بزيادة أعداد من المهندسين والأطباء والأطر المتخصصة، حيث ارتفع عدد المقاعد البيداغوجية من 20 ألف و460 سنة 2017 إلى 31 ألف و552 سنة 2020، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه المؤسسات والحاجيات التنموية للمملكة.

وبخصوص التعليم العالي الخاص، اعتبر السيد أعويشة أن هذا الأخير يعتبر شريكا للتعليم العالي العمومي في الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي، في احترام كامل للضوابط البيداغوجية الوطنية، مفيدا بأن منظومة التعليم العالي الخاص تعززت بصنف جديد من الجامعات والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، ويتعلق الأمر بالجامعات وبالمؤسسات المحدثة في إطار الشراكة مع الدولة من طرف مؤسسات غير ربحية.

واعتبر الوزير أن فتح هاته الجامعات والمؤسسات ساهم في تنويع العرض التربوي وتوفير المزيد من المقاعد الجامعية للطلبة في التكوينات ذات الاستقطاب المحدود.