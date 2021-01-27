راحيمي أحسن لاعب في مباراة المنتخب المحلي وأوغندا

جدة - عبدالحي حسين - وقع اختيار اللجنة التقنية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على اللاعب سفيان الراحيمي، من المنتخب الوطني للاعبين المحليين، باعتباره “رجل المباراة”، في اللقاء الذي جمع المنتخبين المغربي والأوغندي، اليوم الثلاثاء، برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تجرى أطوارها بالكاميرون.

وجاء اختيار اللاعب سفيان الراحيمي، من المنتخب الوطني للاعبين المحليين، باعتباره “رجل المباراة”، إثر الأداء المتميز الذي ظهر به طيلة فترة لعبه خلال المباراة التي احتضنها ملعب التوحيد بمدينة دوالا، ونال استحسان اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان اللاعب الراحيمي، قد تمكن من تسجيل هدفين في اللقاء الذي فاز به المنتخب الوطني بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.