محمد الفلاح - خروقات متكررة.. الحوثي تجدد قصفها لمجمع صناعي بالحديدة

الثلاثاء 26 يناير 2021

جددت ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، قصفها الصاروخي على مجمع "إخوان ثابت" الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.



وقالت مصادر محلية إن الميليشيات استهدفت المجمع الصناعي وأحياء سكنية في مدينة الحديدة بقذائف صاروخية.

كما لفتت إلى أن القصف الحوثي ألحق أضراراً جديدة بالمباني وأثار الرعب في صفوف السكان والعاملين في المصنع والمجمع التجاري.

يذكر أن المجمع الصناعي في الحديدة تعرض لاستهدافات متكررة من قبل ميليشيات الحوثي منذ بدء سريان الهدنة الأممية أواخر عام 2018.

وتضاف هذه الجريمة إلى آلاف الجرائم التي ارتكبها الحوثيون في مختلف مناطق الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم.

إلى ذلك يأتي القصف الحوثي على المجمع بعد يوم واحد فقط على قصف مماثل شنته الميليشيات الإرهابية على حي منظر السكني بمديرية الحوك أسفر عن تدمير 5 منازل للمدنيين ونزوح عشرات العائلات.