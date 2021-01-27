شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات التونسية إعلان فشل الثورة في ذكراها العاشرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبرت مجلة «إيكونوميست» البريطانية المظاهرات التي تجتاح المدن التونسية مؤخرا دليلا على خيبة الأمل الاقتصادية بعد 10 أعوام من الديمقراطية.

وبحسب تقرير للمجلة البريطانية، تشهد مدن تونسية عدة تظاهرات كبيرة احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية في البلاد.

ومضت تقول: الشوارع في العاصمة التونسية تكون هادئة نهارا حيث تكتظ المقاهي بالعاطلين عن العمل. لكن في الليل، تخوض مجموعات من الشبان معارك كر وفر مع الشرطة ضمن المظاهرات المستمرة منذ أيام في عدد من المدن التونسية.

وبحسب التقرير، تصف وسائل الإعلام المحلية المحتجين بأنهم لصوص ومخربون، لكن تونسيين آخرين يبدون تعاطفا أكبر مع المحتجين.

وأضاف: تم اعتقال أكثر من 600 شخص، في حين انتشر الجيش لاستعادة الهدوء.

بطالة ويأس

ومضى التقرير يقول: في حي التضامن بالعاصمة، حيث تقطن طبقة من العمال، يندد الناس بالبطالة واليأس اللذين يثيران الغضب دوريا.

ونقل عن أحمد، وهو مواطن يبلغ من العمر 37 عاما ورفض الكشف عن اسمه الكامل، قوله: هم دائما يرغبون في تصوير المحتجين على أنهم مثيري شغب. وهم لا يريدون إطلاقا القول إنهم يحتجون على ظروفهم المعيشية.

وأردف التقرير: اندلعت الاضطرابات هذا الشهر تزامنا مع الذكرى العاشرة لتنحي الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي حكم من 1987 إلى 2011، بسبب انتفاضة شعبية.

ولفت التقرير إلى أن هذه الانتفاضة جعلت من تونس بلدا ديموقراطيا وبه انتخابات نزيهة وحرية سياسية، لكن في المجال الاقتصادي كان الوضع مخيبا للآمال.

ومضى التقرير يقول: تقدر نسبة النمو السنوية بـ1.8% فقط من 2011 إلى 2019. وفي العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 9%، بعدما أجبر وباء كورونا الحكومة على فرض إغلاقات، ووجه ضربة قاضية للقطاع السياحي. كما تبلغ نسبة البطالة 16%، وترتفع إلى 36 % بين الشبان، فيما فقد الدينار التونسي 47% من قيمته.

وأضاف: كانت الحكومات التسع المتتالية منذ عام 2011 عاجزة عن إطلاق عجلة الاقتصاد.

ديموقراطية هشة

وعزا التقرير ذلك إلى الطبيعة الفوضوية للسياسات في ديموقراطية هشة، إضافة إلى أن النزاعات القديمة بين الأحزاب الإسلامية والعلمانية كانت تحول دون إحراز تقدم مهم.

وأشار إلى أن الاتحادات النقابية القوية كانت ترفض جهود الحكومة لترشيد القطاع العام، مضيفا: مقارنة مع عقدين ماضيين، فإن الرأي العام يكتسب أهمية اليوم. وفي عام 2018، أثارت زيادة في الضرائب احتجاجات لمدة أسبوع تخللها عنف.

ومضى التقرير يقول: يهتف بعض المحتجين اليوم «الشعب يريد إسقاط النظام»، في تكرار للشعار الذي رُفع منذ 10 أعوام.

وبحسب التقرير، فإن تونس ذات المساحة الصغيرة والتي تحدها ليبيا الممزقة بالحرب والجزائر الراكدة، كافحت للعثور على وسائل لتحقيق النمو.

الافتقار للمال

وأضاف: لا يمكن لحكومة تفتقر إلى المال تحمل المزيد من الإنفاق على التنمية والرفاه. وقفزت نسبة الدين بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، من 43 إلى 89% هذه السنة.

وأردف يقول: يقدر صندوق النقد الدولي أن تونس رصدت فقط 1.8% من الناتج المحلي لدعم الأفراد والشركات أثناء فترة الوباء، في حين بلغت النسبة العالمية 5.9%.

وتابع: لتغطية العجز المتزايد، قد يتعين على الحكومة السعي إلى الحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي، بما يستتبع ذلك من إجراءات اقتصادية متشددة.

ونوه بأن تونس كانت تسلمت في أبريل الماضي قرضا بـ 745 مليون دولار من الصندوق، للتعامل مع الوباء، لكن تم إنفاقه بالكامل.

وأشار إلى أن هذا الوضع لم يجعل من خيار لدى بعض الشباب سوى الرحيل من البلاد، مضيفا: زاد الوضع الاقتصادي المتردي من البحث عن وسائل تنطوي على مخاطر للهجرة.

وتابع يقول: خلال العام الماضي فقط، عبر 12776 تونسيا البحر المتوسط إلى أوروبا، بعدما كان الرقم 3900 فقط في 2019.

وأردف: بالنسبة إلى كثيرين، فإن اليأس حل محل الآمال التي ظهرت منذ 10 أعوام.

المحسوبية تحكم

من جهته، قال موقع «انترناشيونال بوليتكس آند سوسيتي» إن محصلة 10 سنوات من نضال التونسيين من أجل الديمقراطية انتهت إلى أن المحسوبية والشعبوية تحكمان البلاد.

وبحسب مقال «هنريك ماير»، مع فرض إغلاق ثان على مستوى البلاد في الذكرى العاشرة للثورة بدعوى الجائحة، يشعر التونسيون، الذين يريدون شكلا أعمق من الديمقراطية، بالتشاؤم.

وأردف يقول: كان القصد من الإغلاق منع الحشود الكبيرة والمظاهرات، ليس فقط أولئك الذين يحتفلون بالثورة، ولكن أيضًا المحتجين على المظالم السياسية والاجتماعية.

وأشار الكاتب إلى أن المحاولة فشلت بشكل مذهل، حيث نزل الناس في جميع أنحاء تونس إلى الشوارع للتعبير عن إحباطهم، وانخرط بعضهم في مواجهة عنيفة مع الشرطة.

وتابع يقول: هاجم متظاهرون لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما مؤسسات الدولة ونهبوا محلات السوبر ماركت. يبدو أن الجيل الشاب الذي نشأ في تونس ما بعد الثورة فقد كل أمل في مستقبل أفضل.

الإفلاس يهدد

وأردف يقول: بالنسبة لهم، أحداث 2010 و2011 هي مجرد قصص من كتاب تاريخ ينتمي إلى حقبة أخرى. في ذلك الوقت، أدى قيام بائع الفواكه والخضراوات محمد البوعزيزي بالتضحية بالنفس في 17 ديسمبر 2010 إلى إحباطات اجتماعية مكبوتة طويلة اندلعت في احتجاجات حاشدة وبلغت ذروتها باستقالة الرئيس بن علي، الذي تولى المنصب منذ عام 1987.

ولفت إلى أنه برغم الدستور التقدمي الذي أقرته البلاد وإجراء 5 انتخابات حرة ونزيهة، يتساءل التونسيون اليوم بشكل متزايد عن الذي تغير بالفعل.

وأشار الكاتب إلى أن هذا البلد يعاني الآن من العديد من المشكلات الخطيرة، أبرزها استمرار نقص الوظائف وانحدار الاقتصاد حتى قبل انتشار الوباء.

وتابع: لا يكاد أي شخص يعتقد أنه يمكن إعادة تشغيل الاقتصاد بعد انتهاء الوباء. علاوة على ذلك، فإن الدولة التونسية مهددة بالإفلاس في الربع الثاني من عام 2021، لأسباب ليس أقلها عدم وجود سياح لجلب العملات الأجنبية.