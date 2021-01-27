تصفية 100 إرهابي في عملية "طموحة" وسط مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المالي، مقتل 100 إرهابي، واعتقال 20 آخرون خلال عملية عسكرية فرنسية مالية مشتركة نفذت في يناير/ كانون الثاني الجاري وسط مالي.

وأصدر الجيش المالي بيانا جاء فيه: "قتل 100 إرهابي واعتقل عشرون، وتمت مصادرة العديد من الدراجات النارية والمعدات الحربية خلال العملية التي نفذها الجيش المالي وقوة برخان الفرنسية خلال يناير/ كانون الثاني.



وأكد بذلك معلومات سابقة أوردها مصدر قريب من الملف.

وأضاف الجيش، أن "الغاية من هذه العملية كانت تعقب العدو خارج المناطق التي يتحصن فيها".

ونقل بيان الجيش المالي عن الكولونيل الفرنسي جان باتيست أحد القادة العسكريين في قوة برخان قوله: إن "العملية تندرج في سياق طموح جدا استمر نحو شهرين".

وأضاف أن "المرحلة الأولى قضت بأن نتدرب معا من أجل معرفة أعمق بيننا في الميدان، وقضت الثانية بإخراج الإرهابيين من معاقلهم في مالي حتى الحدود مع بوركينا فاسو".

والمنطقة التي تمت فيها العملية تستخدمها عادة مجموعات عدة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وأخرى تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى لإجراء تدريبات.

وفرنسا لديها أكثر من 5100 عسكري في منطقة الساحل بغرب أفريقيا للمساعدة في مواجهة الإرهابيين.