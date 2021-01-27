شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة شتوية تغطي الغرب الأوسط الأمريكي بالثلوج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غطت عاصفة شتوية أجزاء من وسط الولايات المتحدة بغطاء من الثلوج تسبب في قطع حركة المواصلات وإغلاق بعض مواقع فحص فيروس كورونا المستجد.

وذكرت خدمة الطقس الوطنية أن ثلوجاً بسماكة 4 بوصات (10 سنتيمترات) غطت معظم المساحة الممتدة من وسط ولاية كنساس الى شمال شرق شيكاغو في ولاية الينوي وجنوب ولاية ميتشيجان، وأجزاء من جنوب شرق ولاية نبراسكا وغرب ولاية ايوا. وأضافت الخدمة أن هذه الثلوج تاريخية.

وأغلقت مواقع فحوص كوفيد 19 مبكراً مع قدوم العاصفة في ولايتي نبراسكا وايوا حيث بلغت سماكة الثلج قدماً (30 سم). بل وصلت السماكة الى 15 بوصة (38 سم) في المنطقة بين يورك بنبراسكا ودي موين في ايوا، وهو أمر لم يحدث الا قبل 15 عاماً.

وحذرت شيكاغو السكان من أحوال خطيرة قد تتسبب في عرقلة حركة المرور أو التأثير في إمدادات الكهرباء. وعكفت السلطات البلدية في المدينة على رش محتوى مئات الاكياس من الملح لتنظيف الطرق الرئيسية ونصبت مراكز تحذير في المكتبات والحدائق العامة.

وأغلقت المدارس والانشطة التجارية وحذر السائقون من ارتياد الطرقات كما نصح السكان بالبقاء في منازلهم في ولايات الغرب الاوسط الامريكي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس الثلاثاء أن شخصاً قضى وأصيب آخرون بجروح بالغة جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما جنوب شرق الولايات المتحدة. والإعصار الذي ضرب مدينة فالتوندايل في جيفرسون في وقت متأخر مساء الإثنين خلف «أضراراً جسيمة» وفق ما أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية على تويتر.

وأعلن قائد شرطة فالتوندايل أن شخصاً قتل بعد سقوط شجرة على منزله وأصيب خمسة على الأقل بجروح بالغة استدعت نقلهم إلى المستشفى. وأكد بيل ييتس الطبيب الشرعي في جيفرسون لقناة «سي أن أن» هذا النبأ مضيفاً أن الأضرار «جسيمة».

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صور تظهر منازل ومباني مهدمة وحطام سيارات وطرقاً مقطوعة. وقال سام موربي نجل القس المحلي البالغ 18 من العمر لموقع أي أل «وكأن قنبلة انفجرت».

وروت جانيس هاملتون من سكان فالتوندايل لموقع أي أل «اقتلع سقف المنزل والجدران. في ثوان اختفى كل شيء» موضحة أنها كانت حينها في سريرها.

وأعلن المسؤول عن فرق الإطفاء في فالتوندايل جاستن ماكنزي لقناة «أي بي سي 33/40» المحلية أن «عدة منازل» تضررت وأصيب أشخاص بجروح واحتجز آخرون تحت الأنقاض. وذكرت «نيويورك تايمز» أنه ما زال أشخاص عالقين في المنازل.

(أ.ب،أ.ف.ب)