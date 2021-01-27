شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون» تمدد بقاء الحرس الوطني في واشنطن بسبب «تهديدات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) أنّ الآلاف من جنود الحرس الوطني الذين تم نشرهم في واشنطن لحماية حفل تنصيب الرئيس جو بايدن سيبقون في مواقعهم حتى منتصف آذار/مارس بسبب «تهديدات» مستمرّة.

ولم يقدم المسؤولون معلومات محددة حول هذه التهديدات، مشيرين إلى أنّ المعلومات جاءت من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي». لكنّ واشنطن لا تزال قلقة من احتمال حدوث مزيد من أعمال العنف بعد اعتداء 6 كانون الثاني/يناير على الكونغرس، خاصة قبل البدء بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في 8 شباط/فبراير.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع جون ويتلي إنّه ومسؤولين آخرين جرى إطلاعهم على مخاطر محتملة تحيط بمناسبات عدة في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أنّ المسؤولين الأمنيين قلقون من احتجاجات قد تستخدمها جهات فاعلة خبيثة أو من مشاكل أخرى قد تظهر.

وأضاف «نحن نبقي قواتنا على أهبة الاستعداد كي تكون قادرة على الردّ على هذه التهديدات في حال ظهورها». وأدّى الهجوم على مبنى الكابيتول الذي خلّف خمسة قتلى واعتبر بمثابة تمرّد إلى قيام الجيش الأمريكي بزيادة عدد قوات الحرس الوطني المنتشرة في واشنطن من مئات إلى 25 ألفاً خلال حفل تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/يناير. (اف ب)