شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» يصادق على تعيين بلينكن وزيراً للخارجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، بغالبية كبيرة على تعيين أنتوني بلينكن وزيراً للخارجية بعد ستة أيام من تولي الرئيس الجديد جو بايدن منصبه. ونال وزير الخارجية الجديد تأييد 78 عضواً مقابل 22، في غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان ريكس تيلرسون (56) ومايك بومبيو (57)، ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيدوا تعيينه.

وأعلن رئيس كتلة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية جيم ريش قبل التصويت رفضه عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي يرغب فيه الرئيس الديمقراطي الجديد ووزير خارجيته.

لكنه أوضح أنه في ما يتجاوز هذا الملف الشائك، «لم تسجل سوى تباينات قليلة وربما معدومة في شأن العديد من المواضيع التي ناقشناها»، مؤكداً أنه صوت لصالح أنتوني بلينكن.

وأضاف: «نحتاج إلى وزير للخارجية، إنه الشخص المناسب». بدوره، اعتبر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أن بلينكن هو الشخص المناسب لتعزيز موقع أمريكا على الساحة العالمية.

وقال: «طوال أربعة أعوام، أضعف دونالد ترامب تحالفاتنا وشوه سمعة أمريكا في الخارج. علينا أن نعيد تأكيد تمسكنا بحلف شمال الأطلسي والتحالفات الأخرى عبر العالم».

وكان بلينكن وعد أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي ب«إحياء» التحالفات التي تلاعب بها الرئيس الجمهوري السابق وإعادة الولايات المتحدة إلى الصدارة على الصعيد الدولي.

ومن جانب آخر، أيده العديد من الأعضاء الجمهوريين حين أقر بأن ترامب كان على حق حين تبنى موقفاً أكثر تشدداً من الصين. (وكالات)