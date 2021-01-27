شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترفض الإغلاق الجديد.. ووفيات بريطانيا فوق الـ 100 ألف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت فرنسا أي اتجاه لفرض إغلاق جديد في البلاد. وأعلنت الوزيرة المنتدبة للصناعة، أن «لا حاجة» في الوضع الحالي لإعادة فرض إغلاق في فرنسا، فيما اعتبر وزير الاقتصاد أنه يجب تجنب التسرع، وانتظار نتيجة حظر التجول الشامل بهدوء. ومن المرتقب عقد اجتماع لمجلس الدفاع الصحي، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، بعد عشرة أيام على فرض حظر التجول عند الساعة السادسة مساء. في هذا الوقت تجاوز عدد الوفيات في بريطانيا حاجز ال100 ألف، فيما أعلن رئيس الحكومة بوريس جونسون تحمله المسؤولية.

أكد وزير المال الهولندي فوبكي هوكسترا، أن الحكومة لن تتراجع أمام قرارها حظر التجول على الرغم من ثلاث ليال من أعمال شغب ارتكبتها حثالة، حسب قوله. ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن هوكسترا قوله: «لا يتعين الاستسلام لأشخاص يحطمون واجهات المحال. ليس الأمر كذلك».

وأوقفت الشرطة الهولندية 184 شخصاً من مثيري الشغب بعد تظاهرات احتجاج على تدابير الوقاية شهدت أعمال عنف لليلة الثالثة على التوالي.

كوفاكس تدعم أفغانستان

وفي حين أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن روسيا ستطلق في فبراير، إنتاج لقاحها الثاني «ايبيفاك- كورونا» بكثافة، موضحاً أن الحكومة الروسية سترصد ملياري روبل لهذه الغاية، عبّرت حركة «طالبان» الأفغانية عن دعمها لمبادرة تطعيم تعهد برنامج كوفاكس الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بموجبها بتقديم 112 مليون دولار لشراء لقاحات لأفغانستان.

وقال مسؤول صحي أفغاني، معلناً التمويل: «إن البرنامج سيغطي تطعيم 20 في المئة من سكان البلاد». وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم «طالبان»: «إن الحركة ستؤيد وتسهل حملة التطعيم التي تجرى عبر مراكز صحية». وتوفي وزير الدفاع الكولومبي كارلسو هولمس تروخييو عن 69 عاماً إثر مضاعفات أصيب بها جراء «كوفيد- 19» على ما أعلن رئيس البلاد إيفان دوكه.

نصائح الوقاية

وفي الصين أظهرت بيانات رسمية السيطرة على «البؤر الهاربة» حيث تراجعت الإصابات الجديدة مع انخفاض الحالات في أشد إقليمين تضررا فيها دون العشرة. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 82 إصابة جديدة في 25 يناير انخفاضا من 124 إصابة في اليوم السابق.

وسجل إقليم هيلونغجيانغ 53 حالة إصابة جديدة.

وتراجعت الإصابات بشدة في إقليمي جيلين وخبي، بعدما شهدا زيادة كبيرة في الحالات في الأسابيع القليلة الماضية، فسجل جيلين 7 وخبي 5 فقط.

وتستعد الحكومة الفنلندية لتشديد التدابير الصحية الوقائية مع إقرار عقوبات على المخالفين، وقررت هلسنكي تخصيص مبالغ مالية قد تصل إلى مليون يورو إذا اقتضى الأمر، لاستقدام أطباء من الخارج، في ظل العجز الذي تعانيه البلاد منذ ظهور الوباء.

من جانب آخر، أصدرت منظمة الصحة العالمية، نصائح طبية جديدة لعلاج مرضى كورونا، بما في ذلك أولئك الذين تظهر عليهم أعراض مستمرة بعد التعافي، وقالت أيضاً إنها تنصح باستخدام جرعة بسيطة من مضادات التخثر لمنع تجلط الدم. ونصحت المنظمة الأطباء بوضع المرضى في وضعية الاستيقاظ، على جباههم؛ حيث اتضح أن هذه الوضعية تُحسِن تدفق الأكسجين. (وكالات)