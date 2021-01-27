شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات للتعامل مع الطلبة متعاطي المؤثرات العقلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

تعكف وزارة التربية والتعليم، ممثلة في قطاع التطوير المدرسي، «إدارة التطوير المهني ورعاية الكادر المدرسي»، على تأهيل كوادرها في مختلف المدارس على كيفية تطبيق إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه وتعاطي الطلبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في البيئة المدرسية. وأفادت الوزارة في تعميم لها يخاطب إدارات 192 مدرسة مستهدفة، تم رصدها في قائمة مرفقة، وحصلت ”الخليج 365” على نسخة منهما، بأن هناك ورشة عمل بالتعاون مع وحدة حماية الطفل في وزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، لشرح إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه وتعاطي الطلبة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في البيئة المدرسية ومناقشته، إذ تبدأ، اليوم الأربعاء، الموافق 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، من الساعة 12-2 عصراً، من خلال الرابط: https://bit.ly/2YeoWZ.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المستهدفين الواردة أسماؤهم في القائمة التي أرفقتها مع تعميمها، على حضور الورشة المتخصصة، لاستعراض الإجراءات الواجب توافرها عند التعامل مع حالات الاشتباه، فضلاً عن حالات تعاطي الطلبة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المدرسة.