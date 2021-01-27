شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» قد تبيع مزيدا من الأسهم إذا سمحت ظروف السوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء أن أرامكو السعودية قد تدرس بيع مزيد من الأسهم إذا كانت ظروف السوق ملائمة.

وكانت الحكومة السعودية باعت حصة تزيد على 1.7 بالمئة في أرامكو في طرح عام أولي في 2019 حقق حصيلة قياسية بلغت 29.4 مليار دولار، وأوقد شرارة مزيد من عمليات الطرح الأولي في المملكة، التي تسعى إلى تعميق أسواقها لرأس المال للحد من اعتمادها على النفط.

كان ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يتحدث خلال مؤتمر إعلامي عن تفاصيل الخطة الخمسية للصندوق.

يعتزم الصندوق، الذي تشمل حيازاته حصة في أوبر، مضاعفة أصوله لمثليها إلى أربعة تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بحلول 2025، حسبما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد، ليصبح من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

كانت الحكومة تستهدف إدراج أرامكو في البورصة السعودية وبورصة عالمية، لكنها ألغت خطة الإدراج العالمي لاحقا.

وأغلقت أسهم أرامكو مرتفعة 0.1 بالمئة عند 34.70 ريال (9.25 دولار)، لتبلغ قيمة الشركة 1.85 تريليون دولار، وهي بذلك الشركة الثانية الأعلى قيمة في العالم بعد أبل.

(رويترز)