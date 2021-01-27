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بايدن: برنامج اللقاح في أمريكا كان أسوأ مما توقعنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، إنه عند استلامه مهام منصبه الرئاسي كان برنامج اللقاح المقرر في الولايات المتحدة في أسوأ حال.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، بشأن أزمة وباء واللقاحات، أن إدارته اكتشفت أن برنامج التلقيح أسوأ من المتوقع.

وأكد بايدن، أنه سيتم تلقيح ملايين الأمريكيين بوتيرة أسرع من الحالية، مضيفًا أن إدارته تعمل حاليًا مع وزارة الصحة لزيادة إمدادات اللقاح.

كما أكد على أن هدفه توزيع 100 مليون جرعة لقاح في أول 100 يوم له في منصبه الرئاسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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