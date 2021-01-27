العثور علي طفلة رضيعة ملقاة بجوار أحد المساجد بالمحلة الكبري

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

عثر أهالي منطقة صندفا التابعة لمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، على طفلة رضيعة بشارع الصياد على قيد الحياة ملقاة بالشارع بجوار أحد المساجد.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً بورود بلاغ من الأهالي يفيد العثور على طفلة رضيعة ملقاه بالشارع بأرض فضاء بمنطقة صندفا التابعة لذات الناحية، وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة مقطوعة الحبل السري.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأمرت النيابة بالتحفظ على جميع الكاميرات بمحيط الواقعة وطلب تحريات المباحث وإيداع الطفلة مستشفى المحلة للحفاظ على حياتها.