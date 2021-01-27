نداء تونس لـ«الاتحاد»: حكومة المشيشي تسعى لإنقاذ الغنوشي وتضع البلاد على «هاوية صراع جديد»

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

قال خبراء تونسيون إن حركة «النهضة الإخوانية» تعيد البلاد إلى النقطة صفر، مع عزم هشام المشيشي على تشكيل حكومة تضارب مصالح بشكل واضح ولا تنال رضا أي من أطراف العملية السياسية في البلاد، حيث انتقدها رئيس البلاد قيس سعيد بشكل مباشر، مطالبًا بضرورة تشكيل حكومة تعبر عن الشعب التونسي الذي يستحق أن يكون ممثلاً بكل أطيافه بعيدًا عن المصالح السياسية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حزب نداء تونس المنجي الحرباوي، إن ما سماه حكومة «المشيشي 2»، تأتي لإنقاذ حركة «النهضة» وراشد الغنوشي رئيس مجلس النواب، خاصة بعد حدوث انشقاقات كبيرة في صفوف الحركة لأول مرة، حيث يحاول رئيس الحكومة ضم بعض من الموالين للغنوشي في الحكومة بعيداً عن النظر لمصالح الشعب التونسي الذي خرج إلى الشارع في الأيام الأخيرة لرفض سياسات النهضة الإخوانية.

وأضاف الحرباوي أن هذه الحكومة لا يمكن وصفها سوى بأنها حكومة «النهضة» ولا يمكن تسويقها على أنها حكومة تمثل الشعب التونسي ومبادئه الحرية والديمقراطية، مشيرًا إلى أنه عندما يخرج الرئيس التونسي بنفسه لينتقد طريقة تشكيل الحكومة، فيجب أن نؤكد أن هذه الحكومة لن تستمر وقتاً طويلاً وستنهار في أقرب أزمة وستنهار معها حركة «الإخوان» في تونس كما حدث في بلدان أخرى.

وأكد المتحدث باسم حركة «نداء تونس» أن تهديدات النهضة في كل مرة بخصوص هذه التظاهرات تأتي لتأكدهم من تضاؤل شعبيتهم بشكل كبير جداً في الشارع التونسي، حيث شهدت تونس مظاهرات عدة مناهضة لسياساتهم، وكل هذه المسوقات التي تدفع بانتهاك حقهم الدستوري في تشكيل الحكومة لا تؤخذ في الاعتبار حق الشعب التونسي ومطالبه المشروعة.

على صعيد متصل، يرى اعلية العلاني أكاديمي وباحث في القضايا الاستراتيجية، أن هناك سيناريوين مطروحين للخروج من الأزمة: الأول هو الدعوة لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها، الثاني هو الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها، لأن البلاد لا تحتمل انتظار الانتخابات القادمة بعد ثلاث سنوات ونصف والأزمة الاقتصادية تكاد تعصف بالبلاد.