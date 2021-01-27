مقتل 100 إرهابي خلال عملية عسكرية في مالي

عربي ودولي

ع+ ع-

أعلن الجيش المالي، مساء الثلاثاء، أن مئة إرهابي قتلوا في عملية عسكرية فرنسية-مالية مشتركة نفذت في يناير الجاري في وسط مالي.

وقال الجيش المالي، على موقعه على شبكة الإنترنت، «قتل مئة إرهابي واعتقل عشرون، وتمت مصادرة العديد من الدراجات النارية والمعدات الحربية»، خلال العملية التي نفذها الجيش المالي، وقوة «برخان» الفرنسية بين الثاني والعشرين من يناير».

وأضاف الجيش أن «الغاية من هذه العملية كانت تعقب العدو خارج المناطق التي يتحصن فيها».

ونقل بيان الجيش المالي عن العقيد الفرنسي جان باتيست أحد القادة العسكريين في قوة «برخان» قوله إن العملية تندرج في سياق «طموح جدا استمر نحو شهرين».

وأضاف باتيست أن «المرحلة الأولى قضت بأن نتدرب معا من أجل معرفة أعمق بيننا في الميدان. وقضت الثانية بإخراج الإرهابيين من معاقلهم في مالي حتى الحدود مع بوركينا فاسو».

بهذا البيان، يؤكد الجيش المالي معلومات سابقة أوردها مصدر قريب من الملف.

وتخوض القوات المالية، بمساعدة من جنود من قوة «برخان» الفرنسية، معارك ضد تنظيمات إرهابية.

كما تشترك دول منطقة الساحل الأفريقي الخمس وهي: موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، في العمليات ضد الجماعات الإرهابية التي تجاوزت الحدود المالية، ونفذت العديد من العمليات الإرهابية في النيجر وبوركينا فاسو.