واشنطن تؤكد دعمها حل الدولتين

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

قال ريتشارد ميلز القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة أمس، إن سياسة الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط «ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء». وأضاف ميلز أن إدارة بايدن تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وستستمر في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لكنها تقر أنه «لا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني».