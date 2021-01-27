فرنسا تطالب طهران بوقف الاستفزاز واحترام الالتزامات

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

صعدت إيران استفزازاتها، أمس، بالتهديد بوقف عمليات التفتيش المفاجئ التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية، وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، إذا عادت إيران للالتزام به «إن أولى الخطوات لتقييد عمليات التفتيش المرتبطة بالبروتوكول الإضافي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر إسفند في التقويم الفارسي الذي يبدأ يوم 19 فبراير المقبل».

جاء ذلك، في وقت اعتبرت فيه روسيا أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ضرورية لاحترام إيران التزاماتها في إطاره، داعية مع طهران إلى إنقاذ هذا الاتفاق، وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف لدى استقباله نظيره الإيراني محمد جواد ظريف «نأمل أن تعود الولايات المتحدة إلى احترام كامل وشامل لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة لتوفير ظروف عودة إيران إلى احترام كل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي».

من جهتها، قالت الرئاسة الفرنسية إن على إيران التوقف عن أي استفزاز والعودة إلى احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي إن أرادت عودة الولايات المتحدة إليه. وقال مستشار قصر الإليزيه: «إن كانوا جديين بشأن المفاوضات وإن أرادوا التزام جميع الأطراف المعنية بالاتفاق يجب أن يمتنعوا أولاً عن استفزازات أخرى وأن يحترموا ثانياً ما توقفت إيران عن احترامه، أي التزاماتها». وأضاف «سيكون هناك نقاش مع الأميركيين يتناول كيفية اقتران عودة الولايات المتحدة بخطوات يمكن التحقق منها من جانب الإيرانيين».

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات في مطلع الأسبوع مع نظيره الأميركي جو بايدن حول عدد من القضايا منها كيفية البدء في مفاوضات مع إيران في ظل استمرارها في انتهاك الاتفاق. وقال أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن وزيراً للخارجية الأسبوع الماضي إن واشنطن ليست بصدد اتخاذ قرار سريع حول ما إذا كانت ستعاود الانضمام للاتفاق النووي وتريد أن ترى امتثال إيران أولاً للاتفاق. فيما قال المستشار الفرنسي: «إن الخلافات مع إيران تجاوزت الاتفاق النووي وإن الأمر يتطلب مفاوضات أوسع نطاقاً بشأن أنشطتها الإقليمية».

إندونيسيا تمدد احتجاز ناقلتين إيرانية وبنمية

قال متحدث باسم خفر السواحل في إندونيسيا، إن ناقلتي النفط اللتين ترفع إحداهما علم إيران والأخرى علم بنما، واللتين ضبطتهما السلطات الإندونيسية للاشتباه في نقل النفط فيما بينهما على نحو غير مشروع، في طريقهما للرسو بجزيرة باتام في إقليم جزر رياو لإجراء مزيد من التحقيقات.

وضُبطت الناقلتان العملاقتان، ويعمل عليهما طاقمان من رعايا إيران والصين، الأحد في المياه الإندونيسية قرب جزيرة كالمنتان. والناقلة (إم.تي هورس) مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، بينما تدير الناقلة (إم.تي فريا) شركة شنغهاي فيوتشر لإدارة السفن، والعدد الإجمالي لطاقمي العاملين عليهما 61 فرداً.

وقال المتحدث باسم حرس السواحل الإندونيسي ويسنو برامنديتا لرويترز «السفينتان ستصلان إلى باتام في وقت لاحق». وأضاف أن بعض أفراد الطاقم لا يزالون على متن السفينتين لكن آخرين احتُجزوا في سفن تابعة لخفر السواحل لاستجوابهم خلال التحقيق الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية تيوكو فايز سيا: «وزارة الشؤون الخارجية تنسق مع خفر السواحل وحصلت على معلومات تفيد بأن ناقلتي نفط... يشتبه بأنهما انتهكتا القانون. يُجرى حالياً مزيد من التحقيقات من أجل الحصول على صورة أشمل للانتهاكات التي حدثت».