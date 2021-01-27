ستكون صارمة.. واشنطن تتحضر لحزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 12:04 صباحاً - منذ 38 ثانية

مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 100 مليون إصابة، لا تزال الولايات المتحدة صاحبة الرقم الأكبر في عدد الحالات المسجلة.

وتزامناً مع أولى أيام إدارة بايدن الجديدة، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون القنصلية بالوكالة، إيان براونلي، أن الولايات المتحدة ستنضم إلى العديد من الدول في اتخاذ إجراءات صحية إضافية لمواجهة فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة الأميركيين، منبها الأميركيين في الخارج إلى ضرورة الاستعداد قبل العودة إلى البلاد.

وقال براونلي، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، عقده الثلاثاء، إنه “وفي إطار مكافحة الوباء في الداخل الأميركي فإنه ابتداء من اليوم ستطبق الولايات المتحدة إجراءات جديدة تقضي بأن يحصل كل المسافرين إلى أميركا على فحص سلبي لكورونا في غضون ثلاثة أيام قبل ركوب الطائرة المتوجهة إلى أميركا أو إبراز دليل أو شهادة طبية تؤكد تعافيهم من كوفيد 19”.

وأوضح أن “هذا الإجراء ينطبق على كل المسافرين من عمر السنتين وصاعداً بما في ذلك المواطنين الأميركيين”.

ودعا مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون القنصلية بالوكالة كل الأميركيين الذين يفكرون بالسفر إلى الخارج إلى إعادة النظر في مشاريع سفرهم بشكل جدي. وقال: “إذا كنتم في الخارج الآن فإنه من الصعب العودة إلى الولايات المتحدة لفترة. لذا كونوا على علم وجاهزين”.

وأشار إلى أن الأميركيين الذين يختارون السفر إلى الخارج في إجازة أو لأسباب طارئة عليهم أن يكونوا مستعدين لاحتمال تعطل رحلاتهم.

وقال: “إذا لم تستطيعوا الحصول على فحص لكورونا أو ظهرت نتائج الفحوصات إيجابية فعندها ستبقون خارج البلاد لأوقات أكبر مما خططتم له، وإذا حصل ذلك فستكونون مسؤولين عن تأمين إقامتكم وكلفة الطبابة خلال ذلك الوقت”.

من جهته، كشف مدير قسم الهجرة العالمية والحجر الصحي في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتور مارتي سيترن، أن عدد المصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة تخطى 25 مليون شخص وأكثر من ٤٠٠ ألف وفاة.

وأشار إلى أن الفيروسات المتحولة التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل تبدو أكثر انتقالاً، وقال: “نأخذ هذه الأمور على محمل الجد بدرجة كبيرة”.

وأكد سيترن مجددا أن المسافرين إلى الولايات المتحدة الذين لا يحصلون على نتائج فحص سلبية قبل ثلاثة أيام من سفرهم أو على شهادات تعافٍ من كوفيد-19 فلن يتمكنوا من ركوب الطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة.