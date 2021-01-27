إسرائيل تضع “خططا” ضد إيران لعام 2021

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 12:04 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 11:49 مساءً

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في مداخلة علنية نادرة أنه طلب من فرقه العمل على وضع ”خطط“ جديدة للتصدي لما وصفه بأنه تهديد نووي إيراني في حال اتخذ قرار سياسي باستهداف طهران.

وبعدما اعتبر أن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني ”ستكون أمرا سيئا“ أكد الجنرال أفيف كوخافي أنه أصدر أوامر للجيش بـ“وضع خطط عملانية إضافية“ في 2021 ”ستكون جاهزة“ في حال قرر المسؤولون السياسيون شن هجوم على إيران.

وقال كوخافي بالعبرية خلال مؤتمر نظمه معهد الأبحاث الدفاعية في جامعة تل أبيب ونشر على الإنترنت إن ”أي اتفاق يشبه اتفاق 2015 أمر سيئ من الناحيتين الإستراتيجية والعملانية“، بحسب “إرم نيوز”.

وأضاف: ”يجب مواصلة ممارسة الضغوط على إيران ولا يمكن لإيران امتلاك قدرات لحيازة القنبلة النووية“ مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم 500 هدف في الشرق الأوسط في 2020.

وفي 2015 أبرمت إيران العدو رقم واحد لإسرائيل، ومجموعة الست (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) خطة عمل شامل مشتركة لتسوية المسألة النووية الإيرانية بعد توتر استمر اثني عشر عاما.

وفي عهد إدارة دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الإتفاق في 2018 وأطلقت حملة لفرض ”ضغوط قصوى“ على طهران عبر إعادة فرض ثم تشديد العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية المتهمة بالسعي إلى حيازة السلاح الذري تحت غطاء برنامج مدني.

ومذاك تخلت طهران عن معظم التزاماتها التي نص عليها الاتفاق نافية السعي لتطوير قدرة نووية عسكرية.

وتخشى السلطات الإسرائيلية أن يترافق وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض الذي يعتبر أن سياسة دونالد ترامب حيال إيران كانت فاشلة، بمحاولة لإنقاذ هذا الاتفاق.

وهدد كوخافي قائلا ”في ما يتعلق بالجبهة الشمالية (سوريا ولبنان) لا تظهر إيران نية للانسحاب وترمي عملياتنا لمنع استمرار هذا الوجود“.