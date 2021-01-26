نهاٸيات “الشان”.. المنتخب المحلي “يعبر” المجموعات و”يواصل” رحلة الدفاع عن اللقب القاري

جدة - عبدالحي حسين - ضمن المنتخب المحلي تأهله الی الدور الموالي من نهاٸيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تحتضنها الكاميرون إلى غاية 7 فبراير، عقب تغلبه علی منتخب أوغندا بـ 5 أهداف لهدفين.

وقلب المنتخب المحلي تأخره بهدف الی فوز بخماسية، الهدف الأول من ضربة جزاء عن طريق المهاجم ايوب الكعبي في الدقاٸق الأخيرة للشوط الأول، في وقت وقع المهاجم سفيان رحيمي الهدف الثاني بداية الجولة الثانية، واللاعب حمزة الموساوي الهدف الثالث، قبل ان يضيف رحيمي هدفه الثاني والرابع للمنتخب في المواجهه، ليوقع بعدها المنتخب المنافس هدفه الثاني، في وقت سجل الحافيظي الهدف الخامس للمنتخب.

وأسدل المنتخب المحلي الستار علی مباريات دور المجموعات بالفوز علی أوغندا، رافعا رصيده الی 7 نقاط بعد الفوز علی الطوغو في الجولة الافتتاحية، والتعادل مع رواندا في الجولة الثانية.

وراهن المنتخب المحلي علی ضمان التأهل للدور الموالي متصدرا للمجموعة حتی يظل بمدينة دوالا، وهو المبتغی الذي نجح في تحقيقه بعد تجاوز عقبة أوغندا بنجاح.