مراكش.. تأجيل محاكمة الكويتي المتهم باغتصاب طفلة والفرار خارج المغرب

جدة - عبدالحي حسين - أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، محاكمة الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر عمرها 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها، ما نتج عنه افتضاض بكرتها.

وقررت محكمة الإستئناف تأجيل القضية بطلب من دفاع الضحية، وذلك إلى جلسة 23 مارس المقبل.

ويواصل المتهم غيابه عن الحضور لجلسات محاكمته، وهو المتابع في حالة سراح، على الرغم من مرور أزيد من 10 جلسات بعد تمتيعهبالسراح المؤقت، وذلك قبل أشهر، مستغلا عدم إخضاعه للمراقبة القضائية، وعدم سحب جواز سفره، وإغلاق الحدود في وجهه، ما أثارغضبا حقوقيا في المغرب

وتجدر الإشارة أن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش كانت قد استأنفت قرار تمتيع المواطن الكويتي الذي اغتصب قاصرا بالسراح.

وهزت قضية المواطن الكويتي الرأي العام بعدما تبين أنه متهم في القضية وغادر المغرب بعدما توبع في حالة سراح.

وتنصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طرفا مدنيا لفائدة المصلحة الفضلى للطفلة، لاسيما بعد تنازل عائلتها، مطالبة بتسليم المشتبه فيهلمحاكمته حضوريا أمام القضاء في مراكش، داعية في الوقت نفسه، الدولة الكويتية إلى تقديم مواطنها للقضاء المغربي