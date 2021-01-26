بريطانيا أول بلد أوربي يتجاوز 100 ألف وفاة بكورونا.. وجونسون: آسف بشدة

جدة - عبدالحي حسين - باتت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء أول بلد في أوروبا يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يؤكد خطورة الازمة في هذا البلد الذي يعول بشكل كبير على حملات التلقيح.

وأظهرت الحصيلة اليومية لوزارة الصحة تسجيل 1631 وفاة إضافية، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوباء إلى مئة ألف و162 وفاة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أنه يتحمل “المسؤولية كاملة” عما قامت به حكومته بعدما تجاوزت المملكة المتحدة عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يشكل الحصيلة الأكبر في اوروبا.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي “إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة”.

وفي باقي أنحاء العالم، تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2,140,687 شخصا منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية دجنبر 2019، حسب مصادر رسميّة الثلاثاء.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 421134 وفاة تليها البرازيل بـ 217664 والهند بـ 153587 والمكسيك بـ 150273.