بعد رحلة مرض طويلة.. الفنانة زهور المعمري في ذمة الله

جدة - عبدالحي حسين - فقدت الساحة الفنية المغربية، اليوم الثلاثاء الفنانة زهور المعمري، التي توفيت بعد صراع مع المرض دام لسنوات.

وتعد الراحلة من الفنانات رائدات التمثيل بالمغرب، وقد حصدت جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس عن بطولة فيلم “امرأة في دوامة الحياة” في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وعاشت المعمري سنواتها الأخيرة في وضع اجتماعي وصحي صعب، إذ عانت من المرض والفقر مرة واحدة، خصوصا مع إصابتها بمرض “الزهايمر”.

وغابت المعمري عن الساحة منذ سنوات طويلة، نتيجة وضعها الصحي الذي أبعدها عن مهنة أعطت فيها الكثير.