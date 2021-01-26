شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جو بايدن يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز المساواة العرقية في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أوامر تنفيذية لتعزيز المساواة العرقية ومحاربة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال الرئيس الأمريكي إن "أفكار التفوق العنصري منتشرة لدى بعض الأمريكيين البيض وعلينا مواجهة ذلك".

وأضاف لدى توقيع تلك الأوامر التنفيذية أن أعداد كبيرة من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية واللاتينية يعجزون عن توفير الطعام ويموتون بفيروس كورونا