إثيوبيا تدعو السودان لوقف حشده العسكري

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وأضاف بيان للخارجية الإثيوبية أنهم حريصون على السلام مع السودان، مشددة على النهج الدبلوماسي مع الخرطوم، معلنة رغبتها في معالجة ملف الحدود بالطرق السلمية.وقال البيان إن إثيوبيا لم تعلن رفض التفاوض أبدا، داعية السودان إلى إعادة قواته إلى مواقعها السابقة، ردا على إعلان المجلس السيادي السوداني انتشار القوات المسلحة داخل الحدود الرسمية للبلاد.
في المقابل، شدد مجلس السيادة السوداني على استراتيجية العلاقات السودانية الإثيوبية والتي ترتكز على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، ولفت عضو المجلس محمد حسن التعايشي إلى أن الخيار السلمي هو الأمثل مع السوداني.
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