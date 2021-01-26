شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع تمكين الأيتام بمأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظة مأرب.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي، من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، وتخفيف معاناة الأيتام، من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم ودمجهم في المجتمع وتثبيتهم في مناطقهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1,000 يتيم ويتيمة، في محافظات: مأرب وعدن والمهرة.

وواصل المركز جهوده في توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجا في الأردن، حيث جرى أمس توزيع 2,171 حقيبة شتوية، بالإضافة إلى 4,342 بطانية، استفادت منها 2,171 أسرة في محافظات عمان والزرقاء والبلقاء والمفرق وإربد.