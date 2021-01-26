الأمم المتحدة تدين محاولة الحوثيين استهداف الرياض

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وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريح، «نحن على دراية بالتقارير عن اعتراض القوات السعودية هجوما جويا استهدف العاصمة الرياض».وأضاف «ندين بشدة كل الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ونذكر جميع الأطراف بضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ خطوات لحماية المدنيين».
وشدد دوجاريك على ضرورة التحقيق بشكل شامل، في جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها.
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