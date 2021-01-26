25 مستشارا عسكريا تركيا إلى العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، إرسال 25 مستشارا عسكريا إلى بغداد لدعم الجيش العراقي ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي «ناتو». وقالت الوزارة عبر تويتر «مستشارونا العسكريون ذهبوا إلى بغداد من أجل دعم الجيش العراقي الصديق في إطار بعثة الناتو بالعراق». وأضافت «سيؤدي 25 عنصرا، أحدهم برتبة عميد، مهام ضمن بعثة الناتو في العراق»، وفقا لما نقلته وكالة «الأناضول». وأضافت «سيؤدي 25 عنصرا، أحدهم برتبة عميد، مهام ضمن بعثة الناتو في العراق»، وفقا لما نقلته وكالة «الأناضول».

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