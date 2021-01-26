شكرا لقرائتكم خبر مصر: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده لم ولن تقبل فرض سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، ولا أن يقع نهر النيل رهينة لسعي البعض للسيطرة عليه، لافتا النظر إلى أن دخول مصر في التفاوض بشأن هذه الأزمة لا يعني أن يتم ذلك من أجل التفاوض وإنما من أجل قضية عادلة.

وقال شكري خلال جلسة مجلس الشعب: إن قضية المياه بالنسبة لمصر وجودية، كما أنها ترتبط بمستقبل ومصير أكثر من 250 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا، وتؤثر في الوقت ذاته على الأمن والسلم والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا برمتها، مشيرا إلى أن جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدِت بدعوة من مصر تعد سابقة تاريخية لكونها المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس الأمن مسألة ذات صلة باستخدام واستغلال الموارد المائية والأنهار العابرة للحدود.

وأضاف «إن مصر انخرطت في المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي بشأن أزمة سد النهضة سعيا لتسوية هذه الأزمة في إطار البيت الأفريقي، كما شاركت مصر في الجولات التفاوضية التي عقدت برعاية الولايات المتحدة، ووقعت بالأحرف الاولى عليها».