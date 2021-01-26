10 قتلى في اشتباك الجيش الصومالي وقوات جوبالاند

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وأكدت الحكومة الصومالية وقوع القتال الذي تركز في مدينة بلد «حواء» المتاخمة لكينيا، وقال وزير الإعلام الصومالي عثمان دبي إن «ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا في الاشتباكات، بينهم خمسة أطفال، وتغلبنا على العدو وأسرنا 100 منهم».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم إثر اشتباكات في منطقة «جدو» جنوب غرب الصومال قرب الحدود مع كينيا بين الجيش الاتحادي الصومالي وقوات ولاية «جوبالاند» الإدارية ذاتية الحكم وفق مصادر محلية.وأكدت الحكومة الصومالية وقوع القتال الذي تركز في مدينة بلد «حواء» المتاخمة لكينيا، وقال وزير الإعلام الصومالي عثمان دبي إن «ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا في الاشتباكات، بينهم خمسة أطفال، وتغلبنا على العدو وأسرنا 100 منهم».

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