شكرا لقرائتكم خبر أمهات المختطفين: الحوثيون مستمرون في ترويع النساء والأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت رابطة أمهات المختطفين في اليمن أمس، المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف لإطلاق سراح المختطفين والأسرى، بالتزامن مع بدء مشاورات عمان بين الحكومة وميليشيات الحوثي بشأن الأسرى والمعتقلين.

ودعت الرابطة في بيان إلى إطلاق سراح النساء المختطفات فورا وبدون شروط، والضغط على الأطراف للكشف عن مصير المدنيين المخفيين قسرا وتمكينهم من حقوقهم، دون تأجيل كما حدث في مشاورات سابقة وفي وساطات محلية.

وقال البيان «إنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر إطلاقا شاملا وكاملا لجميع المدنيين المختطفين والمعتقلين، تعرضت مع بداية عام 2021 منطقة الحيمة التابعة لمدينة تعز لحملات اختطافات كبيرة أقدمت فيها جماعة الحوثي على اختطاف 145 مواطنا مدنيا وصاحبها اقتحام للبيوت وتفجير وإحراق لبعضها وترويع للنساء والأطفال».

وأكدت الرابطة على حق المدنيين المختطفين والمعتقلين بالحرية حقا أصيلا وثابتا في القانون الوطني والقانون الدولي، محملة الأطراف التي اختطفتهم المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، مطالبة بإطلاق سراحهم.

ودعت الرابطة الأمم المتحدة والأمين العام ومبعوثه الخاص إلى الضغط على الأطراف لإطلاق سراح النساء المختطفات فورا وبدون شروط، والضغط على الأطراف للكشف عن مصير المدنيين المخفيين قسرا وتمكينهم من حقوقهم، دون تأجيل كما حدث في مشاورات سابقة وفي وساطات محلية.

كما دعتهم للضغط على الأطراف لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين المرضى بشكل عاجل، مضيفة أنها وثقت منذ العام 2016 وفاة 14 مدنيا مختطفا بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون جماعة الحوثي، ودعت الرابطة إلى إلزام الأطراف بإيقاف عمليات الاختطاف والاعتقال والإخفاء، وفرض العقوبات على غير الملتزمين بذلك، وضمان عدم إفلات مرتكبي الاختطاف والإخفاء والتعذيب من العقاب.

من جهته أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أن قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، ينبغي البناء عليه من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوضع حد لاستهتار هذه الميليشيات بالحلول السياسية، وإصرارها على تنفيذ أجندة إيران دون اكتراث بمعاناة وحياة الشعب اليمني.

وقال في لقاء افتراضي عقده مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، «نحن نحرص كحكومة يمنية شرعية على عدم تأثر الأعمال الإغاثية والإنسانية بهذا التصنيف، وسنعمل بمختلف الآليات لضمان ذلك، وملتزمون بكل مسار ينهي معاناة اليمنيين»، وأضاف: «المخاوف التي يبديها البعض من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية في الجانب الإنساني والإغاثي والتجاري، ندركها تماما ورؤيتنا واضحة للتعامل معها، ونحن حريصون على شعبنا في مختلف أرجاء الوطن ونعيش معاناته ونعمل بكل الوسائل للتخفيف منها».

من جهة أخرى، جددت ميليشيات الحوثي قصفها بقذائف المدافع وصواريخ الكاتيوشا، الأحياء السكنية في مديريات جنوب محافظة الحديدة، واستهدف القصف حي المنظر بمديرية الحوك، وأسفر عن تدمير خمسة منازل.

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المختطفون في سجون الحوثي: