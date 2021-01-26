شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: اشتباكات أمام برلمان ومطالبات بسحب الثقة من المشيشي والغنوشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد محيط البرلمان التونسي،أمس الثلاثاء، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن تزامناً مع جلسة المصادقة على الحكومة،فيما أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع الذي أجراه، أنه يجب إصلاح الخلل في الحكومة، معتبراً أن تدارك الأزمة ممكن،في حين أعلن نواب حزب الدستوري الحر الاعتصام في البرلمان احتجاجاً على استمرار زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في رئاسة مجلس النواب.

المشيشي: لا مجال للاستسلام

وكان المشيشي قد اعتبر في حديثه أمس الثلاثاء، أنه يجب أن تتوقف الشعبوية وأن يتم استبدالها بالمسؤولية، مؤكداً أن تدارك الأزمة ممكن ولا مجال للاستسلام.

كما اعترف رئيس الحكومة بأن الأوضاع السياسية في البلاد «مضطربة»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط، لا ينفع شيئاً ويضر بالبلد»، بحسب قوله.

وقبل ساعات من بدء التصويت، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتراضه على التعديل الحكومي، ووصفه بغير الدستوري من الناحية الإجرائية، ملوّحاً بعدم قبول الوزراء الذين تحيط بهم شبهات فساد في حال منحهم الثقة في البرلمان.

وانتقد سعيد التركيبة الجديدة التي طرحها المشيشي، قائلاً: «من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين امامي»، موضحاً أن الحكومة اجهضت عدداً من المبادرات التي طرحها لانقاذ الوضع.

وشهد محيط مجلس النواب، منذ ساعات الصباح الاولى، تعزيزات امنية مشددة حضرت فيها مدرعات بعدد كبير في استعدادات فرضها وزير الداخلية بالنيابة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ووصل المحتجون إلى محيط البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي.

والتحم في هذه التظاهرة عدد من ممثلي المنظمات التونسية «اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات» ومئات من أهالي حي التضامن «أكبر أحياء العاصمة».

وطالب المحتجون بضرورة محاسبة راشد الغنوشي وحل البرلمان ومحاسبة الأحزاب السياسية التي حكمت تونس خلال العشر سنوات الماضية.

وندد المحتجون بايقاف قصّر ومدونين في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد مؤخراً، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

وانطلقت المسيرات، رداً على تصريحات القيادي في حركة النهضة وصهر راشد الغنوشي، رفيق بوشلاكة، أساء وأهان فيها سكان الأحياء الفقيرة واتهمهم بتلقي الأموال من أجل افتعال الاحتجاجات والتخريب.

كما انتقد عدد من النواب التعزيزات الأمنية المكثفة التي تحيط بمبنى البرلمان، حيث اعتبر النائب بدر الدين القمودي ل«العربية.نت»، أن «جلسة نيل الثقة تنعقد اليوم في مناخ من الرعب والترهيب والعسكرة الأمنية»، مشيراً إلى أن «شعارات الحرية والديمقراطية تسقط أمام مناخ القمع المحيط بساحة باردو أين يقع مقر البرلمان».

بينما اعتبر النائب زياد غناي عن الكتلة الديمقراطية أن «البرلمان تحول إلى منطقة عسكرية»، مضيفاً «أصبحت هذه المؤسسة محاصرة».

موسي تدعو إلى ضرورة تغيير المنظومة السياسيةومن داخل البرلمان، دعت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر الى ضرورة تغيير المنظومة السياسية وإبعاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان عبر الامضاء على عريضة سحب الثقة منه والحكومة ايضاً.

وكشفت خلال الجلسة العامة الخاصة بمنح الثقة للوزراء المقترحين ان وزير الداخلية المقترح وليد الذهبي غير جدير بمهمة وزارة كبرى بحجم «الداخلية».

واكدت انه تتمّ مكافائته لتستره على اتحاد علماء المسلمين في تونس الذي يتزعمه يوسف القرضاوي، اضافة إلى اسناده لتراخيص لجمعيات مشبوهة تنشر الأفكار المتطرفة وتدعم الإرهاب سنة 2011.

وتابعت أن المشيشي اقترح وزراء تتعلق بهم شبهات فساد، قائلة: «من يعيّن الفاسدين هو الفاسد الاكبر، كما ان حصيلة عمله الحكومي تعد كارثية.

اعتصام مفتوح

وأعلن نواب حزب الدستوري الحر الدخول في اعتصام مفتوح في البرلمان احتجاجاً على استمرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في رئاسة مجلس النواب.

هذا وكانت اشتباكات جديدة بين الشرطة التونسية ومتظاهرين قد اندلعت في مدينة سبيطلة وسط، مساء الاثنين بعد وفاة شاب متأثراً بإصابته بقنبلة مسيّلة للدموع خلال تظاهرة جرت الأسبوع الماضي.(وكالات)