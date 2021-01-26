شكرا لقرائتكم خبر عن أول محادثة بين بوتين وبايدن منذ توليه الرئاسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه أول محادثة هاتفية جرت بين جو بايدن منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إفادة يومية، أن بايدن تحدث عن القلق إزاء أنشطة روسية منها معاملة المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وأضافت أن من الموضوعات التي تناولها الزعيمان اقتراح بايدن تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مع روسيا لخمس سنوات، ودعم واشنطن «القوي لسيادة أوكرانيا» في وجه الاعتداءات الروسية المستمرة.

وفي موسكو قال الكرملين في بيان إن الزعيمين تحدثا هاتفياً اليوم الثلاثاء بعد التوصل لاتفاق لتمديد معاهدة نيو ستارت.