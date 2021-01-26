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المغرب يستعد لبدء برنامج التطعيم الجماعي ضد كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - (بي بي سي)

بدأت وزارة الصحة المغربية، في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس في أنحاء المملكة مع استعداد البلاد لبدء برنامج تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع.

وتسلم المغرب يوم الجمعة مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، ويتوقع أن يتسلم 500 ألف جرعة لقاح " سينوفارم" الصينية يوم الأربعاء.

وتضرر المغرب بجائحة كورونا تضررًا شديدًا، حيث أدت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 7.2 في المئة العام الماضي حسبما قال صندوق النقد الدولي. كما زاد معدل البطالة إلى ما يقرب من 15 في المئة مع فقد نحو ربع مليون وظيفة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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