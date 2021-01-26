إيران حولت سواحل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم

كشف مصدر يمني أن الألغام البحرية التي تشكل خطرا على الملاحة البحرية والسفن، والتي تمت زراعتها في مواقع متعددة بالبحر الأحمر، بكميات كبيرة وأنواع مختلفة، هي ألغام إيرانية الصنع، وكذلك الألغام التي زرعت في الأراضي اليمنية كانت بإشراف ومتابعة من خبرائها بعدما قاموا بتهريبها إلى الداخل اليمني، ولا تزال هذه العملية مستمرة.

من جهته، أكد ركن الهندسة في المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية)، المهندس محمد ثامر، وفقا لمعرفته بالألغام، أن هذه الألغام حديثة الشكل، ولا تمتلك الميليشيات الحوثية خبرات محلية أو إمكانات لصنعها، ومن ثم ليس هناك سوى الخبراء الإيرانيين وبعض من «حزب الله» قاموا بصناعتها، تحقيقا لهدف إيران بتهديد الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر، مشيرا إلى أنهم حولوا الساحل الغربي إلى أكبر حقل ألغام في العالم.

ليست اليمن

بينما جاء حديث الفريق الركن قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي، اللواء عبدالله النخعي، ليؤكد أن من يزرع الألغام في المياه الإقليمية أو مقابل منطقة «ميدي» والجزر البحرية هي دولة إيران وليست اليمن، بقوله: «كانت هناك إدارتان للغواصين والضفادع البشرية بالبحرية اليمنية في الشمال والجنوب، جميعهم درسوا في الاتحاد السوفيتي، وقد تم دمج القسمين بعد الوحدة اليمنية، وكانت لدى البحرية اليمنية مجموعة من سفن كاسحات وزراعة الألغام، بالمقابل كانت مجموعة الألغام البحرية قليلة جدا، وفي فترة إلقاء الألغام في البحر الأحمر، أيام حرب الخليج، شاركت السفن التابعة للبحرية في كسحها، لكن لم تنفذ البحرية اليمنية أي زراعة للألغام حسب المعلومات الواردة إلينا في بداية «عاصفة الحزم»، ويرجع ذلك لأنه تم زرع الألغام المخزونة لدى البحرية اليمنية في مدخل ميناء «الحديدة» وأمام القاعدة البحرية هناك. كما أن هناك صعوبة في أن تزرع القوات البحرية اليمنية الألغام في أعماق البحر أو مقابل «ميدي»، لعدم وجود سفن الألغام، لأنها خرجت من الخدمة، ولم تعد لدى البحرية أي وسيلة بحرية للزرع أو الكسح».

ألغام حديثة

ذكر «ثامر» أن عدد الألغام البحرية التي تم نزعها حتى اليوم من قبل هندسة المقاومة الوطنية 22 لغما بحريا، وهناك عشرات الألغام البحرية تم تفكيكها من قبل فرق الهندسة الأخرى في القوات المشتركة والعاملة في الساحل الغربي، لافتا إلى أن الألغام وجدت بأحجام وأشكال مختلفة، وتعمل بنظام الاصطدام أو الضغط.

زراعة عشوائية

أكد «ثامر» أنه تم العثور على الألغام في عدة مناطق بالساحل مثل ميناء الحيمة وساحل الغويرق والفازة وساحل المجيلس والجاح وساحل الدريهمي، من منطقة «غليفقة» حتى منطقة «المنظر» في مدينة «الحديدة»، وكانت وما زالت تشكل تهديدا خطيرا للصيادين،

مشيرا إلى أن الحوثيين عاثوا في اليمن فسادا، ولم يتركوا القرى والمزارع والمنازل، بالإضافة إلى المنشآت الحكومية أو الخاصة، إلا وفخخوها بالمتفجرات والألغام، والأكبر من ذلك تحويلهم الساحل الغربي إلى أكبر حقل ألغام في العالم، موضحا أنه على الرغم من الجهود والنجاحات التي تحققت من قبل فرق الهندسة، فإن ألغام الميليشيات الإرهابية الحوثية لا تزال تشكل كابوسا يؤرق أبناء الساحل الغربي، حيث لا يكاد يمر أسبوع بلا سقوط ضحايا في صفوف المواطنين.

الأثر الاقتصادي

أوضح «ثامر» أن هذه الألغام لها تأثيرها الاقتصادي والإنساني الكبير جدا، سواء علي اليمن والمنطقة أو على الملاحة والتجاره العالمية، وهو يمتد إلى الثروة السمكية والصيادين، خاصة البسطاء الذين لا يوجد لديهم مصدر للعيش سوي الصيد.

ولذلك، يجب استئصال هذه الفئة الظالمة والقضاء عليهم، لأنهم لا لهم عهد ولا ميثاق، ولا يجوز التخاذل معهم أو التهاون معهم.

جهود التحالف

في سياق متصل، نجح التحالف العربي، من خلال مشروع «مسام»، في مواجهة تمدد إيران في زراعة الألغام الأرضية باليمن، حيث تم نزع أكثر من 163 ألف لغم، والتطهير الشامل لمناطق اليمن من الألغام، وتدريب وتجهيز الفرق المحلية اليمنية، بما يتماشى مع المعايير الدولية في إزالة الألغام.

حقائق تثبت أن الألغام إيرانية

حديثة الشكل

الميليشيات الحوثية لا تمتلك خبرات أو إمكانات لصنعها

عدم وجود سفن الألغام في اليمن، لأنها خرجت من الخدمة

لايوجد للبحرية في اليمن أي وسيلة بحرية لزرع الألغام أو الكسح