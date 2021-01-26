أنصار نافالني يدعون إلى تجمع جديد

وفي رسالة نشرت على «فيسبوك»، أعلن فريق نافالني تنظيم مسيرة عند الساعة 12، بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ)، أمام لوبيانكا «مقر جهاز الأمن الفدرالي»، وفي ساحة ستارايا التي تبعد مسافة نحو عشر دقائق سيرًا، وقال المحتجون: «بعد ذلك سنسير عبر موسكو.. سنحدد طريقنا وفقًا للوضع». ويتجمع متظاهرون معارضون بانتظام أمام لوبيانكا، رمز الممارسات خلال عهد ستالين في قلب العاصمة، حيث كانت الاستخبارات السوفياتية تعذب آلاف الأشخاص وتعدمهم. واتهم أليكسي نافالني جهاز الأمن الفدرالي بتسميمه في نهاية أغسطس بمادة «نوفيتشوك»، بناء على أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، إلا أن الكرملين رفض تلك المزاعم. وبعد فترة نقاهة استمرت خمسة أشهر في ألمانيا، عاد نافالني إلى روسيا في 17 يناير، وأوقف فور وصوله إحدى الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.
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