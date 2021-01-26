الكرملين: روسيا وأميركا اتفقتا على تمديد معاهدة «نيو ستارت» النووية

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قال الكرملين، إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا، اليوم الثلاثاء، على تمديد معاهدة «ستارت الجديدة» لنزع السلاح النووي.

وأضافت الرئاسة الروسية، أن البلدين تبادلا مذكرات دبلوماسية بالموافقة على تمديد الاتفاق.

جاء الإعلان بعد أول مكالمة هاتفية يجريها الرئيس الأميركي جو بايدن، منذ تنصيبه يوم 20 يناير الجاري، مع نظيره الروسي.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن بايدن «اتصل بالرئيس بوتين بعد الظهر، وفي نيته مناقشة عزمنا على تمديد معاهدة (نيو ستارت) لخمسة أعوام»، في إشارة إلى المعاهدة الثنائية لنزع السلاح التي ينتهي مفعولها بداية فبراير المقبل.

كان الجانبان قد أعلنا، في وقت سابق، استعدادهما لتمديد آخر معاهدة بينهما لنزع السلاح.

ودخلت اتفاقية ستارت الجديدة «معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية» حيز التنفيذ في عام 2011، وأرست لصفقة بين الولايات المتحدة، وروسيا تضع ضوابط على مخزونات الأسلحة، وتسمح بعمليات التفتيش.



